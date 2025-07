Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Donnerstagmittag ab

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 94,92 CHF abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,92 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,44 CHF nach. Bei 93,78 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.397.078 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,10 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,00 CHF an.

Am 29.04.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,65 CHF gegenüber 1,15 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Novartis dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 21.07.2026 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

