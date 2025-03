Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 98,58 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 98,58 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,73 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 98,34 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 98,56 CHF. Bisher wurden via SIX SX 99.483 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,86 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,13 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 31.01.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,24 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,34 USD je Novartis-Aktie belaufen.

