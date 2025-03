Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Dienstagnachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 98,17 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 98,17 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 97,93 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,56 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.223.799 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 14,81 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,86 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

