Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 98,50 CHF an der Tafel.

Die Novartis-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 98,50 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 98,72 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 97,88 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,19 CHF. Bisher wurden via SIX SX 960.775 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Mit einem Zuwachs von 4,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 20.04.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,10 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,86 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11,54 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,35 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

