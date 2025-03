Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittag

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 99,20 CHF.

Um 11:49 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 99,20 CHF nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 99,31 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,78 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 825.241 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,35 USD je Novartis-Aktie belaufen.

