Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 99,77 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 99,77 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 99,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 97,78 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.686.055 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,96 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,13 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11,54 Mrd. CHF gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

