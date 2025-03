Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 99,68 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 99,68 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 98,64 CHF. Bei 98,64 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.223.033 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,05 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,86 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,13 CHF an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

