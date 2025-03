Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag ohne große Veränderung

Blick auf Novartis-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 99,74 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 99,74 CHF. Bei 99,97 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 98,64 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,64 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.972.593 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,13 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

