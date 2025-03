Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 98,93 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 98,93 CHF ab. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 98,42 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,10 CHF. Bisher wurden heute 1.202.333 Novartis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,63 CHF fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 18,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,86 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF an.

Am 31.01.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11,54 Mrd. CHF gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwache Performance in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI präsentiert sich schwächer

SIX-Handel: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone