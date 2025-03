Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 98,92 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 98,92 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 98,97 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 71.915 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 18,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,86 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,54 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,13 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

