Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 98,40 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 98,40 CHF zu. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 98,45 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,83 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 413.391 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,02 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,88 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 0,75 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,41 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,49 USD je Aktie.

