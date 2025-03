Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 97,13 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 97,13 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 97,13 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,33 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.759 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,76 Prozent. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 13,90 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,86 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,13 CHF an.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

