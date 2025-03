Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 97,07 CHF abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 97,07 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 96,71 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,40 CHF. Zuletzt wechselten 134.451 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 83,63 CHF fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,13 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11,54 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,13 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

