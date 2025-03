Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Donnerstagmittag zu

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 97,81 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 97,81 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 97,96 CHF. Bei 97,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 625.740 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,02 Prozent wieder erreichen. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,50 Prozent wieder erreichen.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,86 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,13 CHF aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 3,67 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Novartis.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,35 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer

Minuszeichen in Zürich: SLI mittags schwächer

Börse Europa: STOXX 50 fällt zurück