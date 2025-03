Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 98,39 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 98,39 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 98,62 CHF. Bei 97,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 1.408.474 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,63 CHF. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 15,00 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,86 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,13 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,54 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

