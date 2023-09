Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 93,12 CHF zu.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 93,12 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,22 CHF aus. Bei 93,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.370 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 93,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,74 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 26,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 96,30 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 13.622,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.781,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,86 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

