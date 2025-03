Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Nachmittag ein

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 98,07 CHF.

Um 15:53 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 98,07 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 98,02 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,21 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.205.257 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,74 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,86 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

