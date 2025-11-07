Novavax Aktie News: Novavax am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 7,49 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 7,49 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,41 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 7,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.402 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 53,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2025 2,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung