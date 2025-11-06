Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 7,70 USD.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 7,70 USD. In der Spitze gewann die Novavax-Aktie bis auf 7,90 USD. Bei 7,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 758.011 Novavax-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 11,50 USD. Mit einem Zuwachs von 49,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 34,87 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

