Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novavax-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 7,69 USD.

Die Novavax-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,69 USD. Bei 7,90 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 7,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 325.760 Novavax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 11,50 USD. Mit einem Zuwachs von 49,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 415,48 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 239,24 Mio. USD.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Aktie aus.

