Novavax Aktie News: Novavax fällt am Abend
Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 7,46 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 7,46 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,29 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 694.498 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 32,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Novavax veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 415,48 Mio. USD gelegen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,14 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|16.09.2016
|Novavax Outperform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|16.09.2016
|Novavax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.04.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|02.09.2009
|Novavax perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.10.2005
|Update Novavax Inc.: Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Novavax Inc.: Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen