Fokus auf Aktienkurs

Novavax Aktie News: Novavax fällt am Abend

07.11.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax fällt am Abend

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 7,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
6,44 EUR -0,15 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 7,46 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,29 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 694.498 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 32,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Novavax veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 415,48 Mio. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
