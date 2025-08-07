Novavax Aktie News: Novavax steigt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Novavax zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 8,16 USD.

Die Novavax-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 8,16 USD. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,16 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 8,02 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.254 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 15,22 USD. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 86,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 38,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Novavax-Aktie.

