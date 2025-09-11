Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 8,11 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Novavax-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 8,11 USD. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 8,06 USD ein. Mit einem Wert von 8,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 110.643 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 15,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 87,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.
Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,49 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|16.09.2016
|Novavax Outperform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|16.09.2016
|Novavax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.04.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|02.09.2009
|Novavax perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.10.2005
|Update Novavax Inc.: Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Novavax Inc.: Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen