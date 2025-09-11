Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 8,11 USD.

Die Novavax-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 8,11 USD. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 8,06 USD ein. Mit einem Wert von 8,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 110.643 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 markierte das Papier bei 15,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 87,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,49 USD je Aktie belaufen.

