Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Aufwind
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 8,90 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 8,90 USD nach oben. Bei 8,91 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,58 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 164.433 Novavax-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 15,22 USD. Mit einem Zuwachs von 70,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 77,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,44 USD in den Büchern stehen haben wird.
Alle: Alle Empfehlungen