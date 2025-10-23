Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 8,32 USD abwärts.

Die Novavax-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 8,32 USD. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 8,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,52 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 93.468 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD im Vergleich zu 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung