Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Aktienkurs im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Abschlägen

23.10.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 8,32 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,25 EUR 0,01 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 8,32 USD. Das Tagestief markierte die Novavax-Aktie bei 8,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,52 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 93.468 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD im Vergleich zu 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

Nachrichten zu Novavax Inc.

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
