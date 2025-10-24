DAX24.170 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.058 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro

24.10.25 10:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAFRAN S.A.
312,40 EUR 1,10 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SAFRAN nach Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in einer ersten Reaktion. Die trotz der Auswirkungen der US-Zollpolitik angehobenen Jahresziele seien nun im Einklang mit den Konsensschätzungen./rob/gl/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAFRAN

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAFRAN

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAFRAN S.A.

DatumRatingAnalyst
10:16SAFRAN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
09:31SAFRAN OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
08:41SAFRAN OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:16SAFRAN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
09:31SAFRAN OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
08:41SAFRAN OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025SAFRAN NeutralUBS AG
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
03.07.2025SAFRAN NeutralUBS AG
28.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
25.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
21.03.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
08.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
27.02.2020SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAFRAN S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen