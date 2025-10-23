SAFRAN Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Quartalsumsätzen und einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe stark abgeschnitten, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in einer ersten Reaktion. Die trotz der Auswirkungen der US-Zollpolitik angehobenen Jahresziele seien nun im Einklang mit den Konsensschätzungen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
307,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
312,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
330,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:56
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
