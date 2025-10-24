ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat SAFRAN nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung etwas übertroffen und das Ergebnisziel (Ebita) für das Jahr trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle angehoben, schrieb David H Perry am Freitag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit einem rund zweiprozentigen Anstieg der Ebita-Konsensprognose für 2025./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:13 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAFRAN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAFRAN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.2025
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.2022
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.2020
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAFRAN S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen