SAFRAN Aktie
Marktkap. 127,46 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dank des anhaltend starken Triebwerksgeschäfts hätten die Franzosen gut abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb George McWhirter am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
307,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
302,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,78%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
330,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|10:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
