Novavax Aktie News: Novavax am Freitagabend im Minus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 7,01 USD abwärts.

Die Novavax-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 7,01 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,92 USD aus. Bei 6,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 343.890 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 28,41 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.11.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei -1,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70,44 Mio. USD – eine Minderung von 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,51 Mio. USD eingefahren.

Die Novavax-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

