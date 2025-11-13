Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Novavax im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 7,10 USD ab.

Das Papier von Novavax befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 7,10 USD ab. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,02 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 556.382 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD an. 61,97 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 29,37 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,44 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,51 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung