Novavax Aktie News: Novavax zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Novavax im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 8,49 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,1 Prozent auf 8,49 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Novavax-Aktie bei 8,51 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 412.124 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 79,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 40,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 239,24 Mio. USD, gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,42 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung