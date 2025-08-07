Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 8,28 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 8,28 USD. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,25 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 105.801 Novavax-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,87 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Abschläge von 39,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novavax-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD im Vergleich zu 415,48 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

