Fokus auf Aktienkurs

Novavax Aktie News: Novavax gibt am Abend nach

25.09.25 20:24 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 8,23 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,01 EUR -0,35 EUR -4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 8,23 USD. Bei 8,19 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,48 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 514.573 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 45,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 415,48 Mio. USD umgesetzt.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen