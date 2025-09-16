Novavax Aktie News: Novavax am Abend gefragt
Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,66 USD.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,66 USD. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 8,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 442.735 Novavax-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 15,22 USD. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 43,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,09 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 415,48 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 239,24 Mio. USD.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,49 USD in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu Novavax Inc.
Analysen zu Novavax Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
