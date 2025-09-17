Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Novavax im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 8,41 USD.

Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 8,41 USD. Die Novavax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,51 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 139.223 Stück.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,22 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 40,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 239,24 Mio. USD – eine Minderung von 42,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 415,48 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

