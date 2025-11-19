DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.457 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1526 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittwochabend ins Minus

19.11.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Mittwochabend ins Minus

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 6,33 USD ab.

Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 3,7 Prozent auf 6,33 USD ab. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 6,31 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 745.225 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 81,67 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,77 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD im Vergleich zu 84,51 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2025 2,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen