Novavax Aktie News: Novavax steigt am Nachmittag

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 6,62 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 6,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 6,64 USD. Bei 6,61 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 87.418 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 42,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 24,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.11.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 84,51 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,44 Mio. USD.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

