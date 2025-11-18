DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.533 -0,8%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
Novavax im Blick

Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit Verlusten

18.11.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 6,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
5,65 EUR -0,22 EUR -3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 6,60 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 6,52 USD. Bei 6,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 522.300 Novavax-Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,37 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.11.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -0,76 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 70,44 Mio. USD, gegenüber 84,51 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,65 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,12 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

