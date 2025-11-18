Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 6,67 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Novavax-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 6,67 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 6,61 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,61 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 136.343 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novavax-Aktie derzeit noch 24,76 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novavax seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,65 Prozent zurück. Hier wurden 70,44 Mio. USD gegenüber 84,51 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

