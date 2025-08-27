Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,53 USD ab.

Die Novavax-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 7,53 USD abwärts. Die Novavax-Aktie sank bis auf 7,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ 209.191 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 102,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,02 USD ab. Abschläge von 33,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Novavax einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,42 Prozent zurück. Hier wurden 239,24 Mio. USD gegenüber 415,48 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

