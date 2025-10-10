DAX24.559 -0,2%Est505.622 -0,1%MSCI World4.332 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.833 -0,4%Euro1,1577 +0,1%Öl64,42 -1,2%Gold3.999 +0,6%
Heute im Fokus
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei? Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX volatil - Jedoch Weg für 25.000 Punkte frei?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Index-Performance im Blick

Börse Zürich in Grün: SLI im Plus

10.10.25 12:25 Uhr
Börse Zürich in Grün: SLI im Plus | finanzen.net

Am Freitag agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Um 12:08 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent auf 2.047,12 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,006 Prozent schwächer bei 2.046,83 Punkten, nach 2.046,96 Punkten am Vortag.

Bei 2.044,41 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.050,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2.008,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.001,78 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2024, einen Stand von 1.978,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 6,53 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 1,50 Prozent auf 56,86 CHF), Swatch (I) (+ 1,05 Prozent auf 158,75 CHF), Nestlé (+ 0,95 Prozent auf 75,69 CHF), SGS SA (+ 0,81 Prozent auf 86,68 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,76 Prozent auf 152,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-1,47 Prozent auf 354,40 CHF), ams-OSRAM (-1,27 Prozent auf 11,66 CHF), Lonza (-1,03 Prozent auf 538,60 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 87,58 CHF) und Holcim (-0,63 Prozent auf 66,06 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 980.429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,865 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,65 zu Buche schlagen. Mit 5,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

