Börse Zürich in Grün: SLI im Plus
Am Freitag agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.
Werte in diesem Artikel
Um 12:08 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,01 Prozent auf 2.047,12 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,006 Prozent schwächer bei 2.046,83 Punkten, nach 2.046,96 Punkten am Vortag.
Bei 2.044,41 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2.050,05 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2.008,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.001,78 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2024, einen Stand von 1.978,22 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 6,53 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 1,50 Prozent auf 56,86 CHF), Swatch (I) (+ 1,05 Prozent auf 158,75 CHF), Nestlé (+ 0,95 Prozent auf 75,69 CHF), SGS SA (+ 0,81 Prozent auf 86,68 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,76 Prozent auf 152,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-1,47 Prozent auf 354,40 CHF), ams-OSRAM (-1,27 Prozent auf 11,66 CHF), Lonza (-1,03 Prozent auf 538,60 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 87,58 CHF) und Holcim (-0,63 Prozent auf 66,06 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 980.429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 248,865 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,65 zu Buche schlagen. Mit 5,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ams-OSRAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams-OSRAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ams-OSRAM News
Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen