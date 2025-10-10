DAX24.559 -0,2%Est505.622 -0,1%MSCI World4.332 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.833 -0,4%Euro1,1577 +0,1%Öl64,42 -1,2%Gold3.999 +0,6%
SMI-Kursverlauf

Handel in Zürich: SMI klettert

10.10.25 12:25 Uhr
Handel in Zürich: SMI klettert | finanzen.net

Am Freitagmittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag legt der SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,10 Prozent auf 12.621,16 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,461 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12.604,15 Zählern und damit 0,040 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12.609,15 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 12.591,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 12.628,89 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,980 Prozent zu. Der SMI wurde vor einem Monat, am 10.09.2025, mit 12.217,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wurde der SMI auf 12.131,94 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2024, betrug der SMI-Kurs 12.077,76 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,58 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10.699,66 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 0,95 Prozent auf 75,69 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,76 Prozent auf 152,00 CHF), Sika (+ 0,69 Prozent auf 174,45 CHF), UBS (+ 0,53 Prozent auf 32,52 CHF) und Sonova (+ 0,36 Prozent auf 223,10 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Lonza (-1,03 Prozent auf 538,60 CHF), Logitech (-0,66 Prozent auf 87,58 CHF), Holcim (-0,63 Prozent auf 66,06 CHF), Swisscom (-0,59 Prozent auf 590,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,54 Prozent auf 58,54 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 980.429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 248,865 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:26Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
