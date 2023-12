NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roten Vorzeichen

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 465,90 USD abwärts.

Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 465,90 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 461,88 USD nach. Bei 465,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.424.283 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 505,48 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 8,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 138,84 USD. Mit einem Kursverlust von 70,20 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 577,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 18.120,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 205,51 Prozent gesteigert.

Die NVIDIA-Bilanz für Q4 2024 wird am 21.02.2024 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

