NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 107,46 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 107,46 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 108,50 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.008.691 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,76 USD an. Gewinne von 30,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,24 USD ab. Mit einem Kursverlust von 63,49 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,031 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,020 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 767,50 USD aus.

Am 22.05.2024 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,08 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 26,04 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 7,19 Mrd. USD umgesetzt.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.08.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 2,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Diese Auswirkungen hat das weltweit erste große KI-Gesetz für NVIDIA, Google und Co.

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt schlussendlich

Freundlicher Handel: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge