NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Nachmittag schwächer

Um 23.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 154,32 EUR ab. Bei 152,32 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.290 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 307,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Am 22.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 30,46 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 360,00 USD an.

Am 17.02.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 7.643,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.003,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 52,77 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.05.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Hot Stocks heute: Aktien Im Fokus: Netflix, Twitter, Apple und NVIDIA

Börse: Das große Tech-Beben

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com