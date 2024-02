NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 795,37 USD.

Um 16:08 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 795,37 USD nach oben. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 806,46 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 797,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 13.366.717 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2024 markierte das Papier bei 823,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 222,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 71,97 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,179 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,160 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 680,00 USD aus.

Am 21.02.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.103,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 265,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.051,00 USD eingefahren.

Am 22.05.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,56 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

