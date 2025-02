NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 131,15 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 131,15 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 131,58 USD. Mit einem Wert von 130,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7.984.852 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,13 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 16,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 75,61 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 42,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,065 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 416,25 USD an.

NVIDIA veröffentlichte am 20.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,08 Mrd. USD – ein Plus von 58,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 22,10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2026 wird am 21.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,95 USD je NVIDIA-Aktie.

