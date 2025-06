NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag verlustreich

Kurs der NVIDIA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 141,23 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 141,23 USD ab. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 140,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.310.637 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 153,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 7,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 63,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 28.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 USD, nach 0,60 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent auf 44,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,36 USD je NVIDIA-Aktie.

