Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag im Minusbereich

14.10.25 16:08 Uhr
NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Das Papier von NXP Semiconductors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 214,19 USD ab.

NXP Semiconductors N.V.
186,00 EUR -2,00 EUR -1,06%
Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 214,19 USD abwärts. Bei 211,68 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,68 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.637 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 256,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 16,50 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 148,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,86 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für NXP Semiconductors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,23 USD belaufen.

NXP Semiconductors veröffentlichte am 21.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,93 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 02.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,78 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

